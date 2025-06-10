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晟銘電營收／5月9.89億元報喜 股價衝漲停板慶賀

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

AI伺服器機殼廠晟銘電（3013）5月營收報喜，單月營收9.89億元，月增5.3%，為今年以來最佳，法人點名，晟銘電主要配合的ODM廠為廣達（2382），旗下泰國廠也設置在廣達泰國廠附近，雙方合作關係密切。隨著廣達後續將扮演輝達（NVIDIA）中東AI專案代工要角，市場看好，晟銘電有望迎來大單。

晟銘電5月營收年增13.9%，累計今年前五月營收43.3億元，年增37.4%。隨5月營收報佳音，10日股價收漲停板111.5元，上漲10元。

晟銘電總經理羅志吉日前表示，目前接單熱絡，積極擴產，將攜手客戶積極搶進輝達中東AI供應鏈，下半年產能有望衝上滿載。

羅志吉表示，雖然4月有川普政府發動關稅戰、5月又有新台幣匯率劇烈波動等干擾，但都不影響AI市場需求與訂單，目前GB200正在市場上逐漸放量，GB300預計最快第3季末或第4季就會開始陸續出貨，加上美中緊張關係緩解，晟銘電對下半年看法趨於樂觀。

營收 AI

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