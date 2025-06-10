智通營收／5月1.83億、年增37.2% 軟體收入大增所致

智通*（8932）10日公布，5月營收為1.83億元，月減8.1%、年增37.2%，前5個月合併營收達9.01億元、年增57%，智通成立於1978年，至今走過47個年頭，近年團隊持續朝軟體市場布局，積極進軍海外軟體開發與金融科技領域。而團隊營收持續回暖，主要受惠軟體方面的收入較去年同期增加所致。面對數位轉型大浪來襲，智通團隊也大刀闊斧的將旗下產線進行調整，率隊朝軟體研發、網路服務、雲端升級等領域邁進，並在克服轉型陣痛期後，入手滿滿商機，後市發展樂觀。

智通去年軟體銷售及勞務收貢獻營收達新台幣7.8億元，比去年同期的新台幣2.8億元，年增率高達179%。而旗下GLN核心業務涵蓋高度客製化軟體開發與數位化諮詢，提供企業ERP解決方案、電子商務平台、供應鏈管理(SCM)、客戶關係管理(CRM)及數據分析系統等，為企業提供靈活、高效的數位化工具。GLN提供企業數位轉型策略規劃、IT架構優化、數據驅動決策等諮詢服務，確保企業客戶在軟體及IT技術投入獲得最大回報。GLN憑藉技術創新與產業深耕，建立穩定且高成長的營收模式。

據悉，GLN總部位於馬來西亞吉隆坡，在亞太及東南亞區域耕耘有成，已成功進軍亞太及東南亞13個國家，包含印度、 緬甸、寮國、泰國、柬埔寨、越南、 馬來西亞、新加坡 、印尼 、香港 、韓國、台灣、菲律賓、紐西蘭等等，目前持續積極拓展業務版圖。智通表示，透過深度客製化的軟體開發與企業數位化轉型服務，GLN在高附加價值、高利潤市場中建立了強大的客戶基礎，這些長期合作客戶確保了GLN業務穩定性，更為GLN奠定未來持續增長的市場機會。

對此，智通總經理蔡焜煌也透露，公司除了擁有深度客製化的軟體開發技術，也提供企業客戶各種專業的數位化轉型服務，他也看好團隊在2025年有望進一步實現營運績效與市場版圖的雙重擴張。旗下軟體科技事業也將繼續拓展在亞太區及東南亞市場覆蓋率，預估可受惠於舊客戶長約合作，軟體系統可擴展性以及功能擴充，加上新客戶數目成長，業績成長動能可期待。

他說，旗下軟體科技事業體(GLN)在亞太區及東南亞新客戶數增加以及既有客戶的長約收入貢獻，團隊也憑藉該技術創新成果在市場打出名號，並站穩數位科技浪潮的最前線，展望未來，團隊將繼續積極推動GLN方面的開發，並開發出一系列以AI人工智慧技術為基礎的創新工具及解決方案，目前也推出自家研發的金融科技解決方案，有望增添公司未來業務成長新動能。