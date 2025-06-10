榮惠-KY 5月營收1.36億元 AI伺服器出貨效應顯現
PCB廠榮惠-KY今日公告，5月合併營收為1.36億元，月增2.3%、年減6%；累計前五月營收達7.14億元，較去年同期成長約5.9%。榮惠-KY董事長劉世璘指出，香港AI伺服器訂單已開始出貨，將可降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。
根據榮惠-KY所公布的數字，5月營收1.364億元，比去年5月的1.452億元下滑6%，主因近期新台幣兌美元匯率升值所致，整體而言，5月營收表現符合原先預期。
劉世璘表示，儘管5月營收受匯率等外部因素波動影響，但整體接單與出貨節奏仍持續穩定，AI伺服器相關產品陸續出貨，預期將持續為後續營收注入正向推力，香港市場的新型應用訂單布局已初見成效，成為公司重要成長動能之一。
在主要市場方面，劉世璘表示，公司持續優化產品組合與出貨策略，靈活應對區域需求調整，並觀察日系油電車與新興客戶的市場變化，未來也將擴大智慧製造與高效能產品佈局，期待能降低泰國市場變動所帶來的潛在衝擊。
展望後市，劉世璘指出，AI伺服器訂單雖採淨額法認列營業收入，對營收貢獻有限，但對公司獲利帶來強勁動能，已成為公司轉型發展高階應用重要策略方向，將持續推進區域全球布局並強化核心競爭力。
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