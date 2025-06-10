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亞翔營收／5月42.25億元 月減15.6%、年減27.2%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
亞翔董事長姚祖驤。記者李珣瑛／攝影
亞翔董事長姚祖驤。記者李珣瑛／攝影

亞翔（6139）10日公告今年5月合併營收42.25億元，月減15.6%，年減27.2%。累計今年前五個月合併營收213.84億元，年減32.3%。

亞翔今天股價帶量走跌，下跌10.5元，成交價263.5元。

亞翔董事長姚祖驤日前受訪時表示，受惠於半導體及公共工程兩大成長動能，今年營運審慎樂觀。同時，他看好東南亞市場將是未來數年的營運成長重點。

姚祖驤表示，亞翔目前在手訂單仍維持在千億元左右的高檔。亞翔在去年底的法說會中揭露，截至去年11月為止在手訂單站上1,356.68億元，續創歷史新高。以行業別區分，半導體業約占37％為最大宗。亞翔看好新加坡市場是貢獻營收與獲利的一大重點，並樂觀看待2025年台灣市場成長性。

對於，今年投資踴躍的客戶產業別，姚祖驤指出，仍以半導體產業與公共工程居最大宗，而海內外比重各約占一半。

營收 半導體

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