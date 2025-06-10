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台達電營收／5月410.4億元 創歷史次高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
位於台北市內湖區的台達電總部大樓。圖／本報資料照片
位於台北市內湖區的台達電總部大樓。圖／本報資料照片

電源龍頭台達電（2308）10日公布5月合併營收410.45億元，年成長17%，月成長0.6%，為單月次高，主要拉貨動能來自AI伺服器電源及資料中心基礎設施等應用。

台達電累計今年前五月營收2,007.46億元，年成長25.5%。台達電10日股價收402元，上漲4.5元。

台達電董事長鄭平日前表示，關稅衝擊下，因90天豁免期，第2季營收不錯，會比第1季好，但下半年看不清楚，2024年AI零組件及系統營收比重達15%，若客戶資本支出目標不變，今年AI相關營收占比有望逾20%。他強調，儘管面臨關稅變數，全年營運展望維持成長及中長期布局建置不變。

鄭平進一步表示，關稅對產業衝擊很大，但大部分客戶還是看成本，以製造成本來看，在泰國生產，即使加30%到40%的關稅，仍比美國製造便宜，且關稅也是由客戶承擔，至於自付關稅部分反映於費用上，客戶轉嫁至銷售產品，對台達電影響有限。

關稅 台達電

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