Gogolook營收／5月7,884萬元 創同期新高

信任科技服務商Gogolook（6902）10日公布5月營收7,884.2萬元，月減3.3%，年增16.4%，累計今年1-5月營收3.99億元，年增20.2%，單月與累計均為同期新高，主要受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局。

展望2025年，Gogolook邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，營運今年重回高速成長軌道。Gogolook營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），利用AI持續提升營運效率，獲利表現可望顯著改善，2025年將迎向連續獲利的元年。

Gogolook 也在5月16日正式改列上市，為台灣第一家創新板上市的新經濟、純AI軟體公司。

企業端方面，海內外多項合作案持續順利推進，收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，帶動營收成長增速較高。台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力。國際組織亦相當重視詐騙問題，ScamAdviser近期受到聯合國開發計劃署（UNDP）的肯定，在最新出版的防詐手冊中獲選為推薦官方防詐服務。有助於提升市場品牌能見度與業務推廣效益，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。