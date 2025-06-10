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崇友營收／前5月26.4億元、年增26% 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）10日公告，5月營收5.56億元，年增31.03％；累計前五月營收26.44億元，年增26.56％，創歷年同期新高紀錄。

崇友表示，5月營收整體表現穩健成長，反映集團於新梯及汰舊換新市場的排程掌握良好，專案工程按計畫完工認列，加上維修保養服務穩定擴張，目前維保台數已突破44,300台，帶動旗下三大核心業務均維持穩定營收貢獻。

此外，崇友仍不斷推動旗下高端電梯產品的升級，投入研發資源提升產品效能，並強化智慧化與節能設計，期望能提供更優質、安全且具現代感的乘梯體驗，滿足國人對於電梯品質與安全的高度要求，有望進一步擴大集團市占率與品牌影響力。

崇友指出，憑藉集團擁有「崇友」、「堅尼西斯」兩大自有品牌，以及代理「東芝牌」等多品牌經營策略，在電梯市場建構起完整且多元化產品線，靈活因應不同客戶對性能、價格與品牌的多樣化需求，有效拓展市場涵蓋範圍，更提升了集團業務接單的彈性，為營運表現奠定穩固基礎。

展望未來，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著近年集團持續拓展商辦與高端住宅新梯案源，同時持續強化產品研發及品質管理、擴大維修保養服務能量，並積極導入綠色永續概念，推動智慧節能方案，提升整體產品競爭力，加上政府政策持續推動都市更新及危老重建，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。

營收 崇友

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