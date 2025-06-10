虎門營收／5月0.56億、年增29.7% 搶軟硬體商機前景可期

虎門科技（6791）10日公告5月營收約0.56億元，月減11.7%、年增29.7％，累計前5月合併營收達3億元，年增達24.3％，符合市場預期。虎門近年持續拓展軟硬體解決方案商機，同時深化客戶服務，業務擴張的成果也反應在營收表現上，公司看好隨著多元化布局效益逐步顯現，將挹注整體營收表現持續成長。此外，在CAE市場需求持續攀升、以及多項新業務開始貢獻營收，整體展望保持樂觀看待。

據悉，虎門近年運用GPU強大的平行算能力，已攜手多家合作廠商推出「加速運算和生成式AI解決方案」，助客戶更快、更準確地解決問題，使CAE工具的功能得以更加有效發揮。而隨著AI發展以及國際淨零碳排趨勢，智慧生產已成工業轉型的下一步，虎門看好工業4.0解決方案業務前景，旗下解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，在政策推動下，將繼續帶來顯著的業績貢獻。

事實上，虎門客戶多為各產業領導廠商及法人研發單位，客戶對CAE需求日益多元，虎門持續擴增CAE軟體及軟硬體整合解決方案，滿足客戶需求、深化客戶關係。面對CAE 布局，公司指出，AI應用帶動CAE解決方案需求加速提升，特別近期也觀察到半導體、伺服器、車用領域客戶的加大投入。而台灣在半導體、無人機、低軌道衛星、軍工等產業的製造能力與產值居全球領先地位，虎門也看好這些新興產業的需求，藉由提供多元的軟硬體整合解決方案，深耕客戶創造公司營運成長空間。

此外，隨著AI發展以及國際淨零碳排趨勢，智慧生產已成工業轉型的下一步，虎門看好工業4.0解決方案業務前景，虎門的工業4.0解決方案可自製造到管理方面全面協助客戶轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，在政策推動下，將繼續帶來顯著的業績貢獻。虎門10日以101元開低走高，盤中成功翻紅，最高漲至104元，終場收在102.5元、上漲1元、漲幅達0.98%，整體表現保持良好。