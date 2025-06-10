永立榮營收／5月745.7萬 月增121.5％、年增145.5％

永立榮（6973）公布25月合併營收745.7萬元，較上月336.6萬元成長121.54％，較去年同期303.8萬元成長145.46％；累計今年前五月合併營收約3,083.1萬元，較去年同期1,735.0萬元增加77.7％，展現出公司跨足高端美容保養市場的爆發性成果。

永立榮表示，公司自2024年起積極以旗下全球獨家「小鹿羊水幹細胞外泌體」為核心專利技術開發多樣美容保養系列產品，深獲市場高度青睞，今年5月更是成功打入海外大陸高端美容市場，其該產品自上市後，不僅因小鹿羊水活萃 D-AFE具備創新、安全且高度再生、修復、抗衰老潛力，更協助客戶在醫美保養品牌中形成差異化的競爭力，帶動主要客戶的拉貨力道逐步拉高，是永立榮5月營收一舉改寫歷年單月營收新高的主要原因，且可見永立榮自2024年起單月營收持續爬坡向上。

永立榮表示，成立至今已邁入第10年，公司始終聚焦於幹細胞技術之研發與應用，並以具備專利保護的「羊水幹細胞」為核心技術平台，發展出兩大關鍵營運主軸：

其一，鎖定人類羊水幹細胞及其衍生物，結合其在神經修復領域的先天優勢，積極投入多項具潛力適應症的新藥開發計畫，持續拓展再生醫療應用邊界。

其二，以獨家「鹿羊水幹細胞」技術為基礎，發展為醫美與保健市場所需之高效機能性美妝消費品業務。目前，永立榮正加速推進外泌體原料延伸進行相關產品開發，打造具有高安全性、高功能性的醫美專用關鍵原料，應用涵蓋保養精華、健髮產品、牙科補骨材料等高價值品類，並已陸續導入多家醫美連鎖與專業通路體系，公司同時布局東南亞、歐美等海外市場，積極拓展銷售渠道，擴大市場滲透率與品牌國際能見度。

展望2025年，永立榮維持審慎樂觀看法。永立榮將加速推進旗下「幹細胞 × 外泌體 × 美容科技」的產品策略藍圖，在美容保養品事業的穩健發展下，將成為支撐新藥研發長期投入的重要現金流來源，透過「消費帶動研發、研發反哺品牌」的雙軌模式，建立完整商業循環體系，打造以生技研發為核心、跨醫療與保養品應用的垂直整合模式，持續厚植營運體質，創造公司長期永續發展。