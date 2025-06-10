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維田營收／5月月增6.21% 下半年展望樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）公告5月合併營收達8,837萬元，月增6.21%，年增5.34%，1~5月累計營收3.78億元。維田說明，本月營收雖略受新台幣匯率波動影響，整體仍較上月回升，訂單狀況已有逐漸升溫，預期第2季營運將較上季為佳，逐季回溫，下半年展望審慎樂觀。

維田表示，近期因匯率波動致使五月合併營收略受影響，但仍維持月增年增，整體營運持續回溫，客戶端出貨狀況改善，拉貨時程逐漸轉為緊湊，雖國際經濟仍有不確定性，美國經貿政策反覆，新台幣升值與匯率變化亦造成企業出口壓力，但公司仍看好下半年營運展望，在訂單回溫趨勢下，產品送樣與新專案能見度已有好轉，邊緣EDGE AI領域以及AI相關專案將逐步貢獻營收，智慧交通亦有充電樁新案訂單進行中，挹注營運動能，盼逐季溫和回升。預期第二季營運狀況將較今年第一季為佳，下半年審慎樂觀，公司持續保持高度彈性與效率，迅速應變大環境帶來之機會與衝擊。

維田說明，近年公司持續投入AI領域，於5月下旬甫結束的「台北國際電腦展COMPUTEX 2025」展示智慧應用全佈局，以AI科技為主軸展現研發成果，包含EDGE AI解決方案、企業落地AI伺服器、智慧製造AI整合平台等人工智慧技術，同時聚焦三大場域：AIOT智慧製造，智慧交通，智慧醫療之創新產品線，展現維田在AI的布局能量，大秀新世代工業電腦之技術優勢。

維田亦在展中發表全新防爆工業電腦，符合ATEX/IECEx C1D2 Zone2/Zone22防爆認證，適用於石油石化，礦業開採，天然氣生產等嚴苛環境，期望在歐美能源新局中搶占先機。同時，6月18至21日維田將攜手台灣精品與外貿協會，參加泰國工業製造展(Manufacturing Expo 2025)，持續開拓東南亞市場。

此外，維田於5月27日舉行114年度股東常會，因董事會任期屆滿，股東會同時完成董事全面改選，選出董事9人（含獨立董事4人），董事包括李傳德、友通資訊（股）公司代表人：曾文興、友通資訊（股）公司代表人：田芝穎、李員吉及黃智銘，以及獨立董事劉助、賴永城、陳清港、陳淑芬皆順利當選，新任董事任期自2025年5月27日起至2028年5月26日止。股東會結束後旋即召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過李傳德續任董事長。

董事長 營收 AI

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