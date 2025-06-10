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智崴股東會／高毛利優勢對抗美國關稅、匯率影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴10日召開114年度股東常會。智崴/提供
智崴10日召開114年度股東常會。智崴/提供

智崴（5263）10日召開114年度股東常會，公布113年度合併營收達新台幣13.9億元，較前一年度成長約61%，每股稅後盈餘1.1元，營收與獲利雙雙回升。會中說明設備建置、內容開發與市場布局進展，展現營運穩健成長動能與成果。

針對近期備受關注的美國關稅與匯率政策之因應措施，智崴表示，國際主題樂園正積極擴張，如迪士尼未來十年計畫投入600億美元，上海、香港迪士尼持續擴園；NBC環球將於英國建設首座歐洲環球影城。智崴長期推動產品多元與高值化策略，具備高毛利率優勢，有充分準備應對美國關稅與匯率波動影響。近年來，智崴積極拓展經濟型產品與內容整合服務，結合在地採購與高效成本管理，進一步提升市場滲透率與競爭力。

回顧113年度，智崴在大型體感設備、飛行劇院與中小型體感設備均有亮眼表現。智崴於珠海長隆宇宙飛船樂園打造的大型設備《百慕大歷險》，榮獲主題娛樂協會西婭獎「傑出成就獎」肯定。運用模組化設計的飛行劇院產品 Turnkey o-Ride，在滑雪勝地僅用三個月即順利完工啟用，展現快速建置效率與高度彈性；此外，智崴也在韓國現代汽車品牌形象館打造體感劇院，結合模擬平台與LED球幕，成功拓展品牌行銷應用。內容方面，由智崴自製的飛行劇院影片《地球12部曲》首部曲《源起．非洲》已授權至美國、澳洲與中國等地；而與知名動畫《進擊的巨人》合作的第四部影片自去年8月上映後反應熱烈，除日本樂園採用外，中東市場亦積極洽談中。

全球主題樂園產業積極擴張，特別是中東地區成為主題樂園新熱點。由沙烏地阿拉伯政府推動的「願景Vision 2030」計畫，特別強化旅遊、娛樂與文化產業，以減少對石油收入的依賴。智崴目前已獲沙烏地阿拉伯地區客戶標案，將為該客戶打造多座體感設備。另外，迪士尼近期宣布將與當地知名休閒娛樂開發商Miral合作，在阿布達比亞斯島（Yas Island）打造第七座迪士尼主題樂園。Miral過往皆與國際品牌合作，共同開發與營運多項大型項目，包括法拉利世界（Ferrari World）、阿布達比華納兄弟樂園（Warner Bros. World Abu Dhabi）、阿布達比海洋世界（SeaWorld Abu Dhabi）以及多座飯店等。智崴曾參與阿布達比華納兄弟樂園飛行劇院的建置，累積豐富中東市場執行經驗，有助於滿足當地客戶需求。

今、明兩年智崴有多座飛行劇院與體感遊樂設備陸續在中東、亞洲、北美與中南美洲開幕。今年5月智崴首度進軍拉丁美洲，於墨西哥市打造當地首座為拉丁美洲文化量身打造的飛行劇院，結合體感模擬技術與巨型球幕，成為文化與科技融合的新地標。今年下半年更在加拿大、日本及中東陸續有多座設備開幕。智崴以整合解決方案為基礎，未來將持續以多元策略與高毛利產品穩固市場，拓展全球版圖，厚植長期成長動能。

香港迪士尼 智崴 中東

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