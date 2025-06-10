和大股東會／董事長沈國榮：匯率衝擊比關稅大
汽車零組件供應大廠和大（1536）10日召開股東會，董事長沈國榮在會中坦言，匯率變動速度太快，衝擊比關稅的影響還大；這些亂流都是短暫的會隨著時間不變的改變，和大有信心可以在亂流中穩健前行。
關稅的部分都已經開始跟客戶深入、友善的談判，對方都可以理解這樣的關稅變動對於供應商所造成的成本壓力，會在彼此可以接受的範圍內，將多出來的成本全部吸收。
沈國榮不諱言的指出，總統川普隨便講一句話，就會影響到匯率的變動，誰也沒有辦法封住他的口，也不能成為匯率操作國，所以這個部分不是廠商能承受的最大變動因素。
面對中國大陸電動車產業興起，中國大陸全力挺電動車產業包括比亞迪、小米等，在電動車供應鏈的優勢下，中國大陸的動電車大廠的興起，對於Tesla造成很大的衝擊；不管未來怎麼變，和大要繼續走下去，要全力推動和大新的事業體，今年將展出半導體封裝設備儀器，朝向半導體供應鏈的目標挺進。
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