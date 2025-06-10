和大股東會／董事長沈國榮：匯率衝擊比關稅大

汽車零組件供應大廠和大（1536）10日召開股東會，董事長沈國榮在會中坦言，匯率變動速度太快，衝擊比關稅的影響還大；這些亂流都是短暫的會隨著時間不變的改變，和大有信心可以在亂流中穩健前行。

關稅的部分都已經開始跟客戶深入、友善的談判，對方都可以理解這樣的關稅變動對於供應商所造成的成本壓力，會在彼此可以接受的範圍內，將多出來的成本全部吸收。

沈國榮不諱言的指出，總統川普隨便講一句話，就會影響到匯率的變動，誰也沒有辦法封住他的口，也不能成為匯率操作國，所以這個部分不是廠商能承受的最大變動因素。