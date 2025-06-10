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保瑞5月營收月、年雙減 法人估7月回溫

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

保瑞（6472）5月營收年減10.6%、月減25.2%；法人機構表示，如以美元計價，則是月減6%，主要原因為新台幣升值，以4月匯率計算、5月營收仍呈月增，在馬里蘭州無菌注射劑CDMO業務生產遞延後，預計將於7月補回營收。

分析師指出，保瑞竹CDMO業務受到馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，影響該廠一半的月營收，預計將於6月恢復正常生產，預期該事件影響最遲將於7月補回營收。台灣最大廠區該月亦有部分延遲出貨狀況，但主要口服生產產能接單暢旺態勢不變，預期營收時間差為短期影響。

關鍵的美國Maple Grove新廠產能建置按計畫進行，預計至2026年下半年可達到年產30億劑的規模，初期目標產能利用率約30~40%，為中長期的成長基礎。。2025年Specialty Pharma的銷售為主要動能，KCl有新產品，再加上未來還有GLP-1的營收加入，預期2025、2026年營運維持成長。

營收

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