伸興營收／5月8.2億元、年月雙增 三基地布局 × 多元產業轉型助營運

伸興（1558）公布5月合併營收8.26億元，月增30.9%、年增18.1%，主要受惠於縫紉機本業出貨動能強勁，加上子公司宇隆車載及自行車等業績穩健成長挹注，創今年以來單月營收新高。累計前五月合併營收達35.01億元、年增12.1%。

伸興表示，儘管面臨產業鏈關稅波動、全球區域市場與物流調整等多重挑戰，伸興與子公司宇隆（2233）仍憑藉「深厚的產品競爭力+模組化彈性製造平台」，強化供應鏈韌性與精實製造優勢，擴大全球市場布局的接單動能。

受惠於歐美市場縫紉機出貨穩定推進，尤其在歐洲市場，主要客戶針對其機械式縫紉機的需求大幅拉升，帶動伸興縫紉機本業5月出貨動能強勁，加上宇隆旗下包括車載及自行車等業績成長挹注，助攻伸興集團5月營收繳出今年新高的佳績。

根據市調機構Global Groeth Insights最新報告指出，2025年全球家用縫紉機市場規模預估達16.97億美元，並將以年複合成長率4.1%速度，成長至2033年將達23.4億美元。

其中，歐洲、美國市場將因DIY風潮與居家創業趨勢持續擴張，機械式、電子式、智慧式等縫紉機皆具備高度成長潛力，為家用縫紉機產業鏈帶來良好的業務發展環境。

展望2025年，伸興維持審慎看法。集團近年來透過策略轉型與技術升級雙軸並進，不僅穩健深化縫紉機本業的全球布局，也積極延伸至高階製造、智慧應用與自動化等未來產業，展現出跨領域整合的強大動能。

伸興指出，集團目前合計總資產已達133.19億元，財務實力穩健，為邁向高階製造與智慧科技的轉型藍圖提供強力支撐。

伸興近年來除不斷開拓與深耕縫紉機核心業務，亦攜手子公司宇隆，運用其自行開發的自有品牌TUF ONE行星減速機，積極布局AI驅動的智慧製造與未來交通關鍵應用，正式跨足高階自動化、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等領域。