全民權證／台積 挑價內外10%

台積電（2330）挾美中關係出現緩和跡象，加上即將於12日除息的買盤動能，昨（9）日開盤爆出4,016張大量將推升至千元大關之上，終場上漲10元收1,005元，時隔三個月，重回千金俱樂部。

台積電董事長魏哲家在日前股東會釋出營運樂觀訊息後，激勵台積電股價轉強；其倚靠的就是台積電先前預估2025年美元營收年增幅度估為24%至26%，成長表現超越產業平均，法人估計今年營收將挑戰千億美元。台積電12日將除息，每股配發4.5元；因近期市場氣氛好轉，法人普遍看好台積電除息當天有望秒填息。

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