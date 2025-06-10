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鑫科5月營收月增26% 拓展半導體應用

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

鑫科（3663）昨（9）日公布5月營收5.97億元，創單月新高，月增26.9%，年增23.6%。公司表示，主要是承接一次性訂單及國際貴金屬價格高漲。累計今年前五月營收22.16億元，年增78.33%。

展望未來，鑫科表示，持續優化產品組合，並拓展新產品及新應用，特別是在半導體領域。公司透過2024年完成的收購合併中鋼精材，擴大特殊合金市場的版圖，並開發出先進技術FOPLP（扇出型面板級封裝）用載板。

鑫科董事長李建輝指出，持續投入晶圓級半導體用高純鋁合金、鈦靶材的技術開發，目標是加速半導體客戶認證並建立量產能力，提升產品競爭力。預期2025年半導體金屬材料營收持續成長，成為未來重要的成長引擎。

李建輝強調，今年經營方針將透過先進創新製程來強化成長動能，藉由活化組織運作來促進營運效益，並運用核心價值以提升競爭優勢。

鑫科 營收 半導體

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