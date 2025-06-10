國巨5月合併營收 連三月上百億

被動元件大廠國巨（2327）昨（9）日公告5月合併營收102.11億元，連續三個月站穩百億元大關，為同期第三高。公司看好，現階段接單動能比預期強，產能利用率持續攀高，下半年營運將逐步加溫。

業界認為，由於國巨集團旗下基美將在6月1日調高部分鉭電容報價，漲幅達雙位數百分比以上，有助挹注後續業績。

國巨公告，5月合併102.11億元，月減11.2%，年減4.7%；前五月合併營收528.19億元，年成長5.81。國巨表示，5月業績較4月下滑，主要是受關稅豁免期內的提前拉貨、勞動節連假，以及美元貶值等因素影響。

展望未來，國巨指出，儘管地緣政治重大不確定性依然存在，客戶庫存仍逐漸達到健康水平，該公司將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率變化。

展望下半年，董事長陳泰銘先前指出，每個公司面對的挑戰不一樣，但相較有些公司產品比較單一，受景氣波動的影響比較大，國巨集團已經是全方位零組件的解決方案供應商，不論在議價能力以及提供給客戶的服務，都具有競爭力。

國巨總經理王淡如表示，當下整體接單出貨比值（B／B 值）穩定在代表景氣擴張的1以上水準，AI相關產品B／B值更達1.2至1.3。產能利用率方面，一般品約70%，特殊品則超過80%，都高於先前法說會預估的65%、75%目標，下半年營運逐步加溫。

針對收購日商芝浦電子的進展，國巨在官網聲明，隨著與日本經濟產業省協商進展順利，國巨在公開收購芝浦的程序中，已重新申請日本外國人直接投資審查核准。

業界看好，若國巨順利收購芝浦，將可透過芝浦電子在NTC熱敏電阻市場的技術領先地位，提升在日本的生產能力和設備，同步強化車用和工控領域量能。