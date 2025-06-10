佳能機器人業務 跨步

佳能（2374）昨（9）日宣布參與集團旗下能率亞洲簽約投資美國機器人公司Agility Robotics，合計關係企業投資金額約1,000萬美元（約新台幣3.02億元），佳能同時計劃爭取Agility Robotics機器人視覺模組的合作開發與生產製造訂單。

這是能率集團日前宣布投資美國機器人公司Mantis Robotics後，再度壯大機器人版圖，搶攻AI機器人商機。能率集團日前攜手旗下能率創新，佳能、IKKA-KY及能率亞洲基金攜手投資Mantic Robotics，集團總計投資Mantic Robotics約200萬美元（約新台幣6,042萬元），持有該公司約5%股權。

佳能也接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套；至於能率創新有望代工組裝Mantis Robotics的機器人手臂。

佳能表示，Agility Robotics是一家雙足Mobile Manipulation Robot（MMR）公司，創造首款全球商業化應用之人形機器人產品「Digit」。隨著全球勞動成本上升及已開發國家面臨人力短缺問題，能率集團看好人形機器人市場潛力，而Agility Robotics擁有業界首款也是唯一已商業部署於倉儲與製造設施中的人形機器人，將能為用戶帶來立即的使用效益。

目前Agility Robotics已與Amazon、GXO與Schaeffler等客戶合作，宣布多項商業部署。Agility Robotics以其領先技術，輝達（Nvidia）在2024年提出人形機器人Project GR00T計畫，該公司成為初始計畫合作夥伴，人形機器人商業化運用進程加速。

目前Agility Robotics產品Digit已在亞馬遜倉儲及GXO Logistics工廠中進行測試，Digit預計2026年將升級成為全球首款可與人類安全協作，無需安全圍籬的人形機器人。