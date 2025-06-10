聽新聞
0:00 / 0:00

中信金、永豐金 小摩力挺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根大通（小摩）最新報告指出，台灣金融產業今年首季財報，在銀行與非銀行業務之間出現分歧，銀行業務基本面表現普遍優於預期；壽險與證券業務則因去年的高基期表現受到壓力。展望第2季，市場狀況對壽險業構成明顯逆風，中信金（2891）與永豐金列為首選。

小摩指出，今(2025)年第1季平均盈餘顯著放緩，主要受到壽險業務與公股銀行獲利下滑的拖累，其中包含去年基期相對較高、高鐵聯貸再融資所帶來的一次性手續費收入等影響。

其中，玉山金與富邦金表現最佳，受惠於投資收益優於預期；而新光金則是唯一出現虧損的，主因為壽險業務表現不佳，以及與台新金合併案相關的員工離職補償費用提前認列所致。

小摩表示，截至目前，金融股今年以來表現優於加權指數約7%，其中銀行股表現優於壽險股。隨著壽險業者受惠於高股息ETF的成分調整資金流入，兩者表現差距近幾周來已有縮小趨勢。

儘管小摩認為，台幣如5月初般急速升值的機率不高，且匯率可能在當前水準趨於穩定，但壽險股目前的評價水準，仍未充分反映其在獲利、帳面淨值與資本面所面臨的不利影響，加上今年以來壽險業在股票投資的未實現收益大幅減少，若資本市場再度波動，將更難透過投資收益來平滑盈餘表現。

小摩 壽險業

延伸閱讀

小摩喊台積電目標價1,275元 維持「優於大盤」評等

退休教師年領250萬股息！長抱480張玉山金 為何不買中信金？2個理由「敬而遠之」

外資賣、投信撿！ 這兩檔金融股買賣激戰白熱化

00878三進三出！稀飯檢視「踢永豐金、第一金」：配發股利但現金少

相關新聞

高盛：台股上看23,500 投資評等由減碼升至中立

高盛策略團隊將台灣股市投資評等由「減碼」調高為「中立」，並看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點。若以昨（9）日收...

傳產題材股 資金點火

台股昨（9）日延續反彈走勢，持續向半年線靠攏，盤面資金良性輪動，其中，台玻（1802）、藥華藥等傳產指標股強勢表態，吸引...

台股偏多 電子、金融雙主流…法人：大盤有機會攻22,000點

美股上周五收紅上漲，激勵市場偏多氛圍升溫，加上台積電昨（9）日走強收紅，資金匯聚電金雙主流領漲，帶動台股開高收高，終場上...

台股5月散戶交易 減逾百萬戶

台股5月出現「川普關稅解放日」後大反彈，強彈5.5%，散戶卻出現出走潮。根據證交所統計，5月自然人成交占比跌破五成，降至...

餐飲族群 業績飄香

餐飲股受惠5月母親節檔期加持，包括王品（2727）、揚秦等昨（9）日公告5月營收皆繳出佳績，其中，揚秦5月營收創下歷史新...

中信金、永豐金 小摩力挺

摩根大通（小摩）最新報告指出，台灣金融產業今年首季財報，在銀行與非銀行業務之間出現分歧，銀行業務基本面表現普遍優於預期；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。