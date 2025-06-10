中信金、永豐金 小摩力挺

摩根大通（小摩）最新報告指出，台灣金融產業今年首季財報，在銀行與非銀行業務之間出現分歧，銀行業務基本面表現普遍優於預期；壽險與證券業務則因去年的高基期表現受到壓力。展望第2季，市場狀況對壽險業構成明顯逆風，中信金（2891）與永豐金列為首選。

小摩指出，今(2025)年第1季平均盈餘顯著放緩，主要受到壽險業務與公股銀行獲利下滑的拖累，其中包含去年基期相對較高、高鐵聯貸再融資所帶來的一次性手續費收入等影響。

其中，玉山金與富邦金表現最佳，受惠於投資收益優於預期；而新光金則是唯一出現虧損的，主因為壽險業務表現不佳，以及與台新金合併案相關的員工離職補償費用提前認列所致。

小摩表示，截至目前，金融股今年以來表現優於加權指數約7%，其中銀行股表現優於壽險股。隨著壽險業者受惠於高股息ETF的成分調整資金流入，兩者表現差距近幾周來已有縮小趨勢。

儘管小摩認為，台幣如5月初般急速升值的機率不高，且匯率可能在當前水準趨於穩定，但壽險股目前的評價水準，仍未充分反映其在獲利、帳面淨值與資本面所面臨的不利影響，加上今年以來壽險業在股票投資的未實現收益大幅減少，若資本市場再度波動，將更難透過投資收益來平滑盈餘表現。