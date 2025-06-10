餐飲股受惠5月母親節檔期加持，包括王品（2727）、揚秦等昨（9）日公告5月營收皆繳出佳績，其中，揚秦5月營收創下歷史新高，王品單月營收亦創下同期新高，包括瓦城、王座亦創歷年5月最佳表現。

王品公布5月自結合併營收為20.5億元，創5月同期新高，年增7.75%。其中，台灣事業群營收17億元，年增11.20%，母親節業績再破紀錄。

大陸事業群營收3.5億，年減6.45%。累計前五月兩岸自結合併營收96.7億元，年增5.64%。

王品台灣事業群受惠5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，營收攀升，5月10日、11日連兩天單日營收突破1億元，其中5月11日母親節當天，來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。

瓦城公布5月營收達5.45億元，相較去年同期成長7.34%；累計前五月營收達到25.8億元，較去年同期成長3.34%，創歷年同期新高紀錄。

瓦城表示，5月營收佳績，主力動能來自母親節檔期聚餐需求及端午連假出遊商機，帶動全台門市業績成長。

揚秦公布5月營收2.63億元，月增11.44%、年增27.17%。累計前五月營收共11.82億元，較去年同期成長達21.24%，同創新高紀錄。

揚秦國際總經理林麗玲表示，5月營收創歷史新高，主要受惠於「麥味登」與「炸雞大獅」加盟體系雙引擎帶動下，營運規模持續擴大。

此外，麥味登在5月新推出的高纖優蛋白健康取向的「豆皮蛋餅」廣受消費者喜愛，加上與國際知名經典漫畫史努比的品牌聯名活動，雙雙帶動了門市的來客數與客單價，同時也帶動了品牌的網路聲量與討論度。

王座5月合併營收1.3億元，較上月與去年同期分別成長9.28％與21.41％，累計前五月合併營收達6.13億元，年增率10.79％。公司表示，業績成長動能主要為南港Lalaport於3-4月陸續進駐「京都勝牛」與「大阪王將」兩大品牌，適逢母親節檔期的家庭聚餐商機，帶動旗下全品牌於百貨商場通路的業績表現所致。