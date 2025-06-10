嘉澤5月營收27億元 同期最佳

嘉澤（3533）昨（9）日公布5月營收27.9億元，月減5.21%，主要受新台幣升值影響，仍為同期新高，年增9.18%。

嘉澤累計今年前五個月營收134.92億元 年增18.01%，法人看好，嘉澤下半年營運將優於上半年。

嘉澤先前指出，受到新台幣升值的影響，預估今年營收展望下調幅度5至6％，法人原預估，嘉澤今年營收可望成長兩成。至於毛利率方面，也較先前預估下調約2到3個百分點。

嘉澤表示，只要是英特爾、超微推出新產品（中央處理器）都會進入新的需求循環，隨著處理器插槽（Socket）在PIN腳數增加之下，每個世代的新產品都會提升15％的平均出貨單價（ASP），對嘉澤的營收貢獻度主要看新平台的滲透率。

例如2024年英特爾Eagle Stream滲透率從零一舉攀升至30到40％，去年就有可觀的營收貢獻。此外，隨著DDR4持續轉到DDR5，加上PCIe 5的需求向上，帶動產品結構調整，ASP至少翻倍，正向看待相關趨勢。