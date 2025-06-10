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技嘉攜手威健 強攻大陸市場

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

通路商威健（3033）宣布，取得技嘉主機板在中國地區的獨家代理權，並推動與超微處理器的綑綁（bundle）銷售策略，進一步深化PC市場布局。

威健表示，此次合作主要透過威健大陸子公司與技嘉旗下寧波中嘉進行，聚焦主機板相關產品，合作內容為將主機板與超微CPU進行綑綁組合銷售，滿足客戶希望整合主機板與CPU的需求，預期將帶來客戶群重疊效應，有助於提升市場競爭力。

根據統計，威健為超微在亞太地區主要經銷商之一，在PC應用領域擁有穩固的出貨基礎。此次與技嘉合作，除配合原廠策略，也希望透過交叉銷售機會，提升主機板與CPU產品的市場滲透率，達成1加1大於2的綜效。

威健說明，與技嘉的合作已經實際交付並運作好幾個月，並非剛啟動計畫。區域策略方面，威健指出，目前沒有擴展至中國以外市場的規劃，主力仍在現有區域。大陸市場以CPU為主，台灣則以ATI系列及embedded chipset為主，兩地市場策略有所區分。

隨著PC產業朝向整合型解決方案演進，威健透過此次和技嘉在主機板與處理器綁定銷售的策略合作，有望進一步擴大產品滲透率，鞏固其區域代理優勢。

超微 技嘉 CPU

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