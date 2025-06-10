力致5月營收月增躍升三成 攀高峰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組廠力致（3483）昨（9）日公告5月營收9.46億元，月增30.5%、年增27.1%，創歷史新高；累計今年前五月營收34.54億元，年增2.5%。

力致總經理連春源曾指出，隨著產品進入GB300世代，力致將重點部署In-Row CDU方案，專注實現超過2.7兆瓦的散熱能力，並提升產品效能及可靠性。

力致目前主力放在雙相浸沒式散熱的開發與出貨，已成功出貨給美系客戶，並與盟立攜手整合其智慧機械手臂系統，可自動進行機櫃搬運，提升擺放密度與精準度，產品亦納入戰情室（OCC）即時監控功能，有助提升資料中心運營效率與智慧化管理水準。

據了解，力致的散熱相關產品目前已送予客戶進行測試，預計6月將完成整機驗收，若測試順利，就有機會取得訂單。法人表示，由於整組產品毛利率高於平均值，且該市場還在初階段，對力致而言貢獻大。

此外，力致目前也正積極拓展超薄均溫板業務，該產品主要用於智慧手機。力致認為，手機應用需求也可見明顯成長趨勢，預估其超薄均溫板產品營收將年增超過一成，成為主要動能之一。

力致專注於高階散熱解決方案，推出真空均溫板與軟性超薄均溫板等創新技術，主要應用於折疊手機、平板等裝置。

營收 折疊手機

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