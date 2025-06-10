期貨商論壇／奇鋐期 正向看待

經濟日報／ 記者周克威整理
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

奇鋐（3017）5月營收創歷史新高，累計前五月營收年增64.2%，同創歷史新高，大幅成長主因來自AI伺服器水冷零組件出貨暢旺，加上單價較高，帶動單月營收創高。

展望2025年，奇鋐對AI伺服器市場仍持樂觀看法，預期相關營收將有機會較去年翻倍成長，正積極投入未來技術的布局，目前針對兩相式液冷系統進行GPU模組的驗證測試，並已在新興的人形機器人領域出貨風扇與散熱器，未來更將導入減速器等產品，持續拓展應用市場。

市場預估奇鋐全年營收年增逾35%，且營收與毛利率有逐季成長潛力；第2季營運動能將持續上升，第3季將面臨GB200與GB300平台交替轉換期，及美關稅不確定性等變數，營收將呈持平或小幅成長。但隨第4季GB300平台量產啟動，及多項專案將量產，加上傳統旺季與單價結構提升等利多因素，將推升營運再創高峰。

從技術面來看，奇鋐期貨自4月9日觸底反轉，於4月下旬啟動漲勢，雖5月14日以跳空上漲突破年初來整理區間後，盤勢再進入高檔區間整理，然而於6月3日以長紅K再度突破整理區間，漲勢延續並有望挑戰去年12中旬高點，顯示市場信心回溫，中線波段行情具延續動能，建議投資人可正向看待奇鋐後市發展潛力。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

營收 奇鋐

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