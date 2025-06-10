萬海5月合併營收年減1.9% 後市不淡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

萬海（2615）昨（9）日公告5月合併營收為112.3億元，月減1.8%、年減1.9%；累計前五月營收約597.6億元，年增21.5%。萬海看好美中經貿會談後，中國大陸重啟出貨艙位需求增加商機，並牽動運價需求上漲效益。

萬海5月份價量表現皆較4月為佳，受台幣升值匯率影響營收數的呈現。美中關稅談判仍進行中，客戶持續從中國大陸加緊出貨，上海集裝箱出口運價指數SCFI已連五周上漲，反映艙位需求持續熱絡。萬海積極調整航線布局與貨櫃調度來滿足客戶需求。

市場展望的部分，萬海及相關的貨櫃輪業者都普遍認為，6月受惠於美中雙方同意降低關稅90天出貨量還在上升階段，航運市場價、量已逐漸回溫；美國關稅戰及供應鏈持續變動下，也會因應市場需求動態調整運能重新配置。川習再度恢復通話，持續關察後續市場貨量變化，因應市場需求進行船舶調度。

昨日萬海也說明旗下營運WAN HAI 503旺春輪，於台北時間2025年6月9日在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並報告失火；火災的具體原因仍需進一步釐清。

萬海指出，旺春輪船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外18名船員、含五名受傷船員均安全撤離。

目前，公司正在與主管機關和保險公司積極合作，處理後續的船員救助、貨物保全及船舶救援評估等事項。並積極處理後續船員救助、貨物保全及救援評估。

萬海 營收

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