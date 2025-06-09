微星營收／5月207億元、年增33.1% 創同期新高
微星（2377）9日公布5月營收207.14億元，創同期新高，年增33.15%，月減1.55%，今年前五個月營收952.96億元，年增19.73%。
微星將在10日舉行股東會，由董事長徐祥主持，隨著輝達（NVIDIA）與超微（AMD）兩大平台競相推出新一代顯示卡，可望推升該公司業績逐季上揚。
徐祥之前表示，輝達RTX 50系列顯卡問世後，市場反映熱烈且供不應求，第2季起，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約60%至70%產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時也有助於毛利率的改善。
他預期，第2季原本是市場傳統淡季，今年受惠新產品效益，預期第2季將有較佳成長動能，可望淡季不淡。
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