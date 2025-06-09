建通營收／5月2.48億元、月減8.62% 受到假期與關稅影響

建通（2460）9日公布5月合併營收為2.48億元，月減8.62%，年減23.06%。主要受到中國大陸勞動節連假工作日減少，加上美規製品受關稅政策影響5月出貨及訂單情形下滑，客戶轉向觀望，先行去化手中庫存，受影響程度約為營收的一到兩成，加上台幣升值，人民幣收入受到匯率影響降低約5-6%，整體營收未達預期。

建通表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已逐漸達到低水平，在關稅政策明朗化後，預期將有急單拉貨潮的出現。

建通集團表示，今年度主軸仍是端子及高導電銅材應用面製品，首先大陸端子業雖然競價搶市，衝擊接單動能，但在中國大陸新插頭安全規範，建通擁有設備的優勢與專利的保護，要求插頭帶電插銷應帶有絕緣護套市場的推廣與開拓加上越南廠的垂直整合，在中國大陸內需市場重新洗牌下將取得先機，可望第3季有感提升建通在大陸絕緣端子的市占率。

另外，台灣高雄路竹廠主導的「特殊新型銅材」交出穩健成長的成績單，出貨量已穩定增長，各種高導電製品，如細精銅桿、匯流及散熱銅排、各項異型材及特殊新型銅材，近期陸續接獲多家日本客戶的洽詢，可望逐季增量出貨，有助於堆疊建通中長期營運動能。