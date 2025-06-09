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金寶營收／5月134億元、年月雙增 總座誓以 AI 助走勢續揚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）9日公布，5月營收達134.45億元，月增7%、年增0.8%，前5個月合併營收達679.62億元、年增13.7%。對此，金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，總部位於新北市深坑地區，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，團隊近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，其股價也不斷上漲，連帶其市值也跟著逐步擴大。

據悉，金寶團隊近日（6月3日）召開股東會，並於會後召開董事會，正式完成「世代交替」任務，由電源供應大廠康舒（6282）及泰金寶-DR董事長、集團總裁許勝雄的獨子，目前現年51歲的許介立正式接棒。這也代表作為集團總裁的許勝雄正式卸下經營管理的重擔，退居至幕後指導的位置，並將金寶、康舒、泰金寶的「兵符」全數交至許介立手中，同時也指派許介立出任策略長，正式接掌金寶的營運大權。

金仁寶旗下有多家公司，光是上市公司就有8家，包括康舒、仁寶（2324）、泰金寶-DR以及9日董事會後宣布完成接班的老牌電子大廠金寶，許勝雄已正式將「掌舵手」一職，全面交接給獨子許介立，目前許勝雄則繼續擔任集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略布局。其獨子許介立則同時擔任康舒、金寶、泰金寶-DR三家公司的董事長，至於另一子公司仁寶，則由共同打拚多年的創業夥伴陳瑞聰，繼續擔任董事長重任。

針對金寶在人工智慧（AI）領域的發展，總經理陳威昌表示，公司將會繼續保持著不斷創新的態度擴大在AI方面的發展，陳威昌指出，許介立上任後立即成立了一個群組，並將所有主管都納入其中，並分享他對AI的看法及應用經驗。他每天都會在群組中宣導經營方向，因此自己也看好公司在他的帶領下，將繼續邁步維持成長曲線，並邁向不同的局面。

在談到公司的現狀時，陳威昌表示，金寶目前的情況良好，並對未來的發展充滿期待。許介立具有豐富的行業經驗和卓越的領導能力，許董事長的上任將有助於公司在快速變化的市場中保持競爭力，並推動未來的成長策略，也將為金寶帶來新的活力與創新思維。他認為，在許董事長的引領下，團隊將能夠達成更好的成果。

董事長 泰金寶 仁寶

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