快訊

新華社快訊：中美開始在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議

全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

融程電營收／累計今年前五個月年增5.6%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）9日公布2025年5月營收達2.43億元，月減2.6%，年減1.6%。累計2025年1至5月營收為12.94億元，年增5.6%，改寫歷史新高，維持全年營收、獲利雙創新高。

融程電表示，公司正全力擴展全球銷售和製造基地，強化全球在地化市場的競爭力，為未來的成長奠定堅實基礎，視政策與客戶需求來彈性調配產能，強化具彈性及韌性的供應鏈，同時在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下，配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

融程電 營收

延伸閱讀

益張強攻高價值產品

益張股東會／通過配發5元股息 陳新約獲選續任董事長

陸指控我資通電軍指揮5駭客組織 還企圖竊取「聯合利劍」軍演情報

眾福科受邀參加福邦證券線上法說會 將說明公司狀況

相關新聞

美股漲勢未歇 台積電再戰千元

美國6日發布5月非農就業報告表現強勁，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，激勵美股4大指...

碩天漲價效益 Q3反應

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）因應關稅議題，已於5月起全面調漲美國產品售價，公司坦言，漲價恐導致下游客戶買盤...

喬鼎 今年拚轉盈

喬鼎（3057）積極轉型，今年首季處分廠房將製造外包，業外收益1.14億元貢獻下，帶動首季轉盈。喬鼎董事長李志恩表示，儘...

聯德控股 單月業績下滑

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公布5月營收4.66億元，下探三個月來低點，月減1.3%，也比去年同...

緯創 布局醫療機器人

緯創（3231）旗下全資子公司緯創醫學自主研發製造的智能下肢外骨骼機器人「啟而走KeeoGo」，以輕量化及全功能化備受矚...

敦陽科 在手訂單逐季揚

資訊系統整合商敦陽科（2480）受惠AI應用、資安服務、雲端服務需求帶動，加上電信業訂單提升，在手訂單逐季攀升，首季在手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。