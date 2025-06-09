融程電營收／累計今年前五個月年增5.6%

工業電腦廠融程電（3416）9日公布2025年5月營收達2.43億元，月減2.6%，年減1.6%。累計2025年1至5月營收為12.94億元，年增5.6%，改寫歷史新高，維持全年營收、獲利雙創新高。

融程電表示，公司正全力擴展全球銷售和製造基地，強化全球在地化市場的競爭力，為未來的成長奠定堅實基礎，視政策與客戶需求來彈性調配產能，強化具彈性及韌性的供應鏈，同時在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下，配合強固型電腦產業搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。