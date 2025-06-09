嘉澤營收／5月27.9億元、創同期新高 下半年優於上半年

嘉澤（3533）9日公布5月營收27.9億元，創同期新高，月減5.21%，主要是受到新台幣升值影響，年增9.18%； 今年前五個月營收134.92億元 年增18.01%，下半年將優於上半年。

嘉澤之前指出，受到新台幣升值的影響，預估今年營收展望下調幅度5至6％，法人原先預估，嘉澤今年營收可望成長兩成。至於毛利率方面，也較之前預估下調約2到3個百分點。

嘉澤表示，只要是英特爾、超微（AMD）推出新產品（中央處理器）都會進入新的需求循環，隨著處理器插槽（Socket）在PIN腳數增加之下，每個世代的新產品都會提升15％的平均出貨單價（ASP），對嘉澤的營收貢獻度主要看新平台的滲透率。

例如2024年英特爾Eagle Stream滲透率從零一舉攀升至30到40％，去年就有可觀的營收貢獻。另外，隨著DDR4持續轉到DDR5，加上PCIe 5的需求向上，帶動產品結構調整，ASP至少翻倍，正向看待相關趨勢。

車用產品方面，嘉澤預期未來三年朝營收比重10％目標邁進，目前的開發案90％以上為電動車（EV），並以歐美、中國大陸的Tier 1車廠為主，每個月都有新案。

至於市場關注的水冷快接頭（UQD）？嘉澤表示，目前UQD在輝達（NVIDIA）的樣品已經準備好，相關測試均已經完成，預計在最近一到兩個月之內，爭取進入輝達量產供應商的名單。

法人表示，輝達在GB300沿用GB200的Bianca架構，使得嘉澤的GPU Socket暫時無須採用，預期今年嘉澤來自AI相關產品營收貢獻約低個位數。