快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

嘉澤營收／5月27.9億元、創同期新高 下半年優於上半年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）9日公布5月營收27.9億元，創同期新高，月減5.21%，主要是受到新台幣升值影響，年增9.18%； 今年前五個月營收134.92億元 年增18.01%，下半年將優於上半年。

嘉澤之前指出，受到新台幣升值的影響，預估今年營收展望下調幅度5至6％，法人原先預估，嘉澤今年營收可望成長兩成。至於毛利率方面，也較之前預估下調約2到3個百分點。

嘉澤表示，只要是英特爾、超微（AMD）推出新產品（中央處理器）都會進入新的需求循環，隨著處理器插槽（Socket）在PIN腳數增加之下，每個世代的新產品都會提升15％的平均出貨單價（ASP），對嘉澤的營收貢獻度主要看新平台的滲透率。

例如2024年英特爾Eagle Stream滲透率從零一舉攀升至30到40％，去年就有可觀的營收貢獻。另外，隨著DDR4持續轉到DDR5，加上PCIe 5的需求向上，帶動產品結構調整，ASP至少翻倍，正向看待相關趨勢。

車用產品方面，嘉澤預期未來三年朝營收比重10％目標邁進，目前的開發案90％以上為電動車（EV），並以歐美、中國大陸的Tier 1車廠為主，每個月都有新案。

至於市場關注的水冷快接頭（UQD）？嘉澤表示，目前UQD在輝達（NVIDIA）的樣品已經準備好，相關測試均已經完成，預計在最近一到兩個月之內，爭取進入輝達量產供應商的名單。

法人表示，輝達在GB300沿用GB200的Bianca架構，使得嘉澤的GPU Socket暫時無須採用，預期今年嘉澤來自AI相關產品營收貢獻約低個位數。

營收 嘉澤

延伸閱讀

台積電股東會／中東有無設廠計畫？魏哲家4個字直球對決

聯電：與英特爾12奈米合作勢在必行 成熟製程以特殊化避殺戮

美國對台積電課高關稅？專家說：這點最讓大家擔心

美先進封裝改用英特爾？輝達黃仁勳：我們沒有其他選項

相關新聞

美股漲勢未歇 台積電再戰千元

美國6日發布5月非農就業報告表現強勁，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，激勵美股4大指...

碩天漲價效益 Q3反應

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）因應關稅議題，已於5月起全面調漲美國產品售價，公司坦言，漲價恐導致下游客戶買盤...

喬鼎 今年拚轉盈

喬鼎（3057）積極轉型，今年首季處分廠房將製造外包，業外收益1.14億元貢獻下，帶動首季轉盈。喬鼎董事長李志恩表示，儘...

聯德控股 單月業績下滑

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公布5月營收4.66億元，下探三個月來低點，月減1.3%，也比去年同...

緯創 布局醫療機器人

緯創（3231）旗下全資子公司緯創醫學自主研發製造的智能下肢外骨骼機器人「啟而走KeeoGo」，以輕量化及全功能化備受矚...

敦陽科 在手訂單逐季揚

資訊系統整合商敦陽科（2480）受惠AI應用、資安服務、雲端服務需求帶動，加上電信業訂單提升，在手訂單逐季攀升，首季在手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。