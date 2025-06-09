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中磊實施庫藏股期間屆滿 買回3,123張

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠中磊（5388）9日公告第十二次滿回庫存股期間屆滿及執行情形，原定買回1.2萬張，最終買回3,123張，平均每股買回價格96.8元，未執行完畢原因為基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

今年4月初，美國總統川普關稅政策讓全球陷入股災，中磊股價也連續重挫，讓中磊4月9日的董事會決議將買回庫藏股，預計買回1.2萬張，每回區間價格為59.6元至110元，買回張數占已發行股數比例為4%。

中磊4月以來股價最低跌至85.1元，後來回升至4月底的107元，9日下跌2.8元，收95.6元。

中磊9日公告，自4月10日至6月9日原定買回1.2萬張庫藏股，實際已買回3,123張，買回總金額約3.02億元，平均每股買回價格為96.8元，累積持有自己公司股份數量為4,623張，持有自己公司股份占已發行股份為1.54%，此次未執行完畢原因為基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。

股東 中磊

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