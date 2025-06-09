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神達營收／5月91.3億元、月增3.5% 連續三個月創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）、神數（7821）9日公布今年5月營收，在伺服器業務持續放量下，神達營收續寫新高紀錄，連續三個月登頂，月增3.55%，至於神基則較上月小幅下滑2.34%。

神達今年5月營收91.35億元，年增117.53%，連續第三個月營收寫下新高紀錄；累計神達今年前五個月營收達416.22億元、年增126.97%。

神達指出，5月營收增長，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求。

展望後市，神達總經理何繼武先前指出，雖然外在有關稅及匯率波動干擾，神達今年營收仍會持續成長、動能依舊強勁，訂單沒有受到太多關稅影響。

在神達子公司神數方面，今年5月營收4.93億元，月減13.41%、年減19.22%，主要係受美國關稅議題影響，匯率上也有小部分影響，客戶觀望氣氛仍濃。

累計神數今年前五個月營收達33.22億元、年增33.51%。神數指出，主要是因為車用電子及Edge AI產品出貨成長。

在神基方面，今年5月營收32.12億元，月減2.34%、年增13.8%；累計神基今年前五個月營收達160.53億元、年增9.91%。

展望後市，神基強固電腦業務持續看增，而NB為主的綜合機構業務上修展望，汽車業務也從持平轉為個位數年增長，神基董事長黃明漢先前表示，即使有新台幣升值影響，但神基對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長。

神達 神基 營收

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