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「大量科技」營運升溫 推升股價帶量漲停

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大量科技董事長王作京。記者李珣瑛／攝影
大量科技董事長王作京。記者李珣瑛／攝影

有業績加持的大量（3167），受惠於半導體與PCB高階機型出貨量成長，今年前五個月累計合併營收16.8億元，交出年大增134.9%的漂亮成績單。9日股價爆量強勢續攻上漲停，上漲11元，成交量逾5萬張，收121元，連續五個交易日上漲，來到近七個月新高。

PCB成型機全球龍頭廠大量科技，繼跨足顯示器產業設備後，再成功進軍半導體檢測市場，成為三兆產業的設備供應商。

大量於2017年成立半導體事業部，率先全球領先推出半導體製程的耗材研磨墊（PAD）智慧動態量測監控設備，即時掃描並分析PAD的表面形貌、精準監測研磨墊壽命，掌握耗材的最大化使用時間，減少更換次數，進而降低耗材成本，提高晶圓製程的效率。目前半導體檢測設備及分類機（Handler）產品，先後成為台灣與中國大陸主要半導體廠的合格供應商，成功切入全球先進製程檢測市場；更於2021年站上44億元的年營收歷史新高。

大量科技由於掌握PCB反鑽孔技術，成為進入AI伺服器板和汽車電子供應鏈的關鍵。也同步受惠於先進封裝近年海內外大擴產，推升營運交出步步高的佳績。大量走出2023年的營運谷底後，2024年合併營收25.99億元，年增101.2%。毛利率28.89%，年增3.57個百分點。稅後純益1.24億元，年大增870%；每股稅後純益1.48元。

大量今年首季稅後純益8,995.6萬元，季增25.7%，也較去年同期由虧轉盈；每股稅後純益1.02元，獲利表現來到近11季的單季新高。今年5月合併營收4.33億元，月增7.7%，年大增165%，亦創近47個月的單月新高。

營收 半導體

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