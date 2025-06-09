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動力營收／5月1.71億元 年增52.1%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）於今日公告5月合併營收1.71億元，較去年同期大幅成長52.13％水準，刷新歷年同期新高之佳績。累計2025年1至5月合併營收達7.99億元，年增44.50％，改寫歷年同期第三高表現。

動力指出，5月營收主要受惠輝達（NVIDIA）新一代RTX 5060系列顯卡持續保持良好需求，加上，旗下散熱風扇產品具備高效率、低噪音與模組化設計優勢，帶動泛電競相關客戶訂單拉貨力道，挹注散熱風扇產品出貨動能持續成長，進一步推升整體產能稼動率站穩一定水準之上，助力集團未來整體營運保持良好動能。

動力表示，透過高良率製造水準，確保快速交貨與穩定供應，成功滿足泛電競市場對高品質與高效能的產品要求，同時集團仍持續投入研發技術，專注於提升散熱產品的效能與穩定性，強化客製化設計能力，能依據不同客戶需求提供低耗能、低噪音且具良好成本效益的散熱解決方案，並積極跨入無人機、健身器材兩大新應用領域，展現動力多元領域版圖拓展逐步發酵，進一步鞏固動力市場競爭力。

展望未來營運，動力將持續強化散熱技術領域的核心競爭力，透過持續投入研發與技術升級，鞏固市場良好地位，並以技術創新作為驅動營運成長的關鍵動能，鎖定5G伺服器、車用電子、工控設備等利基型市場，動力也將積極推出具差異化的散熱解決方案，以滿足客戶對於高效能、低噪音與穩定性的高度要求，有助於集團持續拓展多元應用市場、深化與客戶的策略合作關係，有助於堆疊動力未來中長期營運動能。

營收 噪音

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