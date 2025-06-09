華碩營收／5月月增12.45% 創同期新高、單月歷史次高紀錄
品牌大廠華碩（2357）9日公布今年5月集團營收，受惠PC及伺服器業務同步成長，帶動華碩5月營收雙成長，月增12.45%、年增41.03%，創同期新高、單月歷史次高紀錄。
華碩公布今年5月品牌營收586億元、年增39.51%；累計華碩今年前五個月營收達2,451.67億元、年增25.86%。
華碩今年5月集團營收632.16億元，月增12.45%、年增41.03%，為同期新高、單月歷史次高紀錄；累計華碩今年前五個月營收達2,671.27億元、年增28.33%。
華碩先前預估，第2季PC業務營收季增25~30%，零組件及伺服器業務季增10%。
針對伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，AI伺服器GB200產品第1季處於轉換期，放量時間則是3月底到第2季；華碩伺服器業務今年第1季營收比重接近雙位數，預計第2季占比將持續提升，2025全年預計伺服器業務要占整體營收比重達15%。
華碩對本季業績正面看待，惟匯率仍是最大隱憂。華碩先前說明，在業外的匯兌損益部分，由於公司持續進行動態的避險操作，可初步假設匯率對業外損益的影響為零。
但在業內影響方面，華碩坦言，短期在台幣快速升值的期間，公司確實可能面臨短期的營運管理壓力與匯率風險，會帶來一定挑戰，這種壓力預期主要會集中在未來三到六個月內。
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