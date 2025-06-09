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技嘉營收／5月467.28億元、年增107% 創單月新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）9日公布5月營收467.28億元，創單月新高，年增107.89%，月增55.25%，今年前五個月營收1,425.67億元，年增34.30%，創同期新高。

技嘉主機板、顯示卡與筆電等需求暢旺，帶動第2季業績淡季不淡，可望優於第1季，同時，下半年進入傳統出貨旺季，業績持續看好，該公司已經準備好美國產能，將視需求與客戶協商，隨時可以啟動美國製造，以因應關稅政策。

技嘉之前指出，整個公司看起來，第2季是比第1季來的更好。會不會擔心下半年旺季不旺？技嘉說，不至於，因為還是看到傳統需求，譬如說遊戲電競，最重要的是在AI時代，大家在每天在日常的工作，其實越來越用人使用AI工具，例如做影片，生成圖等，這個需求是爆發的，樂觀看待整個產品規模，以及產品線的擴大。

美國 技嘉

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