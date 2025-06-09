仁寶營收／5月576億元、年月雙衰 董座帶隊衝AI布局

代工大廠仁寶（2324）9日公布5月單月合併營收為576.25億元，月減7.5%，年減25.4%，合併前5月營收達3,190.21億元，年減9.9%。面對美中貿易戰帶來的衝擊，仁寶已將大陸生產的比重持續降低，過去仁寶在大陸的廠區，主要分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模是所有廠區最大，仁寶去年在大陸生產的比重高達七成，不過團隊為因應地緣政治變化，已及早將產能持續朝海外各廠區分散，大陸生產的比重也將繼續降至五成以下。

對此，仁寶董事長陳瑞聰則強調，仁寶正積極推動企業轉型，特別是在人工智慧（AI）技術的應用上。他表示，公司在AI伺服器和精準醫療領域的發展迅速，並計劃在內部治理、管理及產品開發中全面導入AI技術，以提升整體效率。展望未來，陳瑞聰表示，仁寶在PC業務及伺服器市場的穩定成長值得期待，並將持續加強與輝達等全球大廠之間的合作，期盼進一步推動產品多元化發展。

面對外界關心旗下各產品線的發展，總經理伯納多羅則透露，自己認為「伺服器產品」仍將會是仁寶2025年衝刺的一個重點領域，隨著旗下AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。

談及關稅帶來的影響，陳瑞聰則指出，遇到了就只能去應對，自己的態度是既然已經遇到了，也很好就是去解決，對自己來說，對於匯率來講，從前幾天巨升以後，往後應該不會再這樣震盪了，大概就會平衡下來了。至於一些匯損的部分，就把它承認就好了。展望未來發展，他透露，目前旗下客戶都很保守，但是他們也有要求我們要想辦法把貨物趕快出貨，他們很有可能也會因此拉貨拉得比較多，至於90天後會怎麼樣，我們仍然還要再觀察。