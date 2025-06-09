三集瑞5月營收2億元 年增19%

被動元件電感大廠三集瑞（6862）公告2025年5月合併營收為新台幣2億元，由於4月份因美國對中關稅引發提前拉貨潮，5月份回到正常出貨水位，然仍受惠AI應用開始擴大普及帶動硬體規格升級，推升新一波PC換機潮湧現，挹注三集瑞營收規模上升，較去年同期增加19%，累計前5月合併營收為10.89億元，年增24.27%。

隨著AI應用不斷擴大，包括伺服器、PC與筆電與車用電子在內等相關電子零組件對電感需求與規格亦隨之升級，三集瑞在各型模壓電感接單量持續增加，今年起並新增模壓式TLVR電感產品、高度客製化電池模塊產品，推升三集瑞營收規模穩定增長。

此外，為因應AI與伺服器強大運算能力，三集瑞亦持續提升自身研發、自動化生產與業務開發能力，公板設計TLVR產品多間客戶已進行量產，除高度專業客製化產品外，亦開始拓展高端變壓器相關產品，其終端應用包括伺服器與充電樁等大型電源供應器，對電感性能和品質要求更高，用量、單價亦可望進一步提升，亦有助公司取得更優異的毛利與獲利空間。

面對AI世代演進推升電感規格與數量提升，同時因應客戶分散生產風險政策，三集瑞積極擴建中國以外生產據點，並依據產業供應鏈與主要出貨客戶聚落，已選定泰國做為未來生產與擴廠重心，預計將以不超過美金2,500萬元取得土地，並爭取今年第三季動工興建基礎生產線，最快在2026年第一季落成啟用並加入營運行列，以提升更具彈性之生產出貨能力。