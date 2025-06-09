十銓營收／5月12億元、月增6.6% 高階記憶體需求持續升溫
記憶體模組廠十銓（4967）9日公告2025年5月合併營收為12.02億元，較上月增加6.6%。公司指出，儘管全球總體經濟環境仍充滿不確定性，但主要產品線持續穩定出貨，伴隨AI與工控應用需求穩定增長，以及主流DDR5市場持續擴展，十銓憑藉前瞻產品力與技術，靈活採購策略在市場上搶占先機，推進營收動能穩定表現。
展望未來，十銓指出，隨著市場對高階記憶體需求持續升溫，第3季DRAM價格預期續揚，對全年營運持審慎樂觀態度，秉持不斷優化產品組合與出貨策略，即時調度資源，以及積極強化高階產品線布局，前瞻對應AI與高效能運算等應用需求，來提升整體產品競爭力。
此外，DDR4在工控與嵌入式等長周期應用領域仍具實際需求與規格適配性，公司自去年下半年即洞察原廠持續推進停產時程，提前啟動採購與備貨規劃，維持出貨節奏與應用端需求接軌，強化整體競爭力與市場布局。
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