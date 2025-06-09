十銓 AI與工控需求持續成長 5月營收表現穩健

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今（9）日公告2025年5月合併營收為新台幣12.02億元，月增6.6%；儘管全球總體經濟環境仍充滿不確定性，公司主要產品線持續穩定出貨，伴隨AI 與工控應用需求穩定增長，以及主流 DDR5 市場持續擴展，十銓科技憑藉前瞻產品力與技術，靈活採購策略在市場上搶占先機，推進營收動能穩健表現。

展望未來，十銓表示，隨著市場對高階記憶體需求持續升溫，第3季 DRAM 價格預期續揚，十銓對全年營運持審慎樂觀態度，秉持不斷優化產品組合與出貨策略，即時調度資源，以及積極強化高階產品線佈局，前瞻對應 AI 與高效能運算等應用需求，來提升整體產品競爭力；此外，DDR4 在工控與嵌入式等長週期應用領域仍具實際需求與規格適配性，公司自去年下半年即洞察原廠持續推進停產時程，提前啟動採購與備貨規劃，維持出貨節奏與應用端需求接軌，強化整體競爭力與市場布局。

十銓於 5 月 20 日至 23 日圓滿完成 2025 台北國際電腦展（COMPUTEX）展出，針對創作者與工控市場，推出主打大容量與高效能特性的記憶體與儲存產品，對應 AI 創作專業應用需求；展期間，公司產品廣受國內外媒體與專業客戶關注，展現十銓在市場的技術實力與產品深度。未來，公司將持續深化研發投入，強化AI、創作者與工控領域的應用產品布局，穩健推進全球市場與品牌成長。