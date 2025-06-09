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晶睿營收／5月6.6億元、年增22.5% 海外市場表現亮眼

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠晶睿（3454）9日公布5月營收6.69億元，月減3.7%，年成長22.5%。累計今年前五月營收33.36億元，年增24.7%。

晶睿表示，5月營收年增22.5%，其中品牌事業在歐洲、日本及拉丁美洲市場表現亮眼。近期更與擁有140年歷史的德國建築領導企業Dechant合作，導入AI安控解決方案。該方案整合高畫質攝影機與人工智慧技術，具備即時警報與全天候智慧追蹤功能，有效偵測非法入侵行為，展現卓越技術創新與高度可靠性。該項成果亦獲得當地媒體報導，展現實際應用成效。

此外，為拓展商機並強化AI安防方案的推廣，晶睿參加「Secutech 2025 台北國際安全科技應用博覽會」，展示結合視覺語言模型的創新功能──自然語言搜尋（Search by Text），吸引眾多客戶關注，顯示晶睿解決方案在智慧安防領域的影響力與技術領先地位。

面對近期政經局勢變化，晶睿強調，公司積極採取適當避險策略，並將持續深化與全球客戶與通路夥伴的合作，同時加速海外產能布局，以分散風險並強化供應鏈韌性，確保在國際市場中的長期競爭優勢。

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