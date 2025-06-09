面板雙虎5月營收出爐！友達月增4.5% 群創月減1.4%
面板雙虎9日公告今年5月合併營收，友達（2409）為241.77億元，月增4.5%，年減4.6%；群創（3481）為187.24億元，月減1.4%，年減0.8%。
友達累計今年前五個月合併營收1,194.17億元，年增10%。今天股價下跌0.45元，成交量2.97萬餘張，收12.65元。
群創累計今年前五個月合併營收936.53億元，年增5.7%。今天股價小跌0.2元，成交量逾4.12萬張，收11.9元。
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