快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

面板雙虎5月營收出爐！友達月增4.5% 群創月減1.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

面板雙虎9日公告今年5月合併營收，友達（2409）為241.77億元，月增4.5%，年減4.6%；群創（3481）為187.24億元，月減1.4%，年減0.8%。

友達累計今年前五個月合併營收1,194.17億元，年增10%。今天股價下跌0.45元，成交量2.97萬餘張，收12.65元。

群創累計今年前五個月合併營收936.53億元，年增5.7%。今天股價小跌0.2元，成交量逾4.12萬張，收11.9元。

延伸閱讀

群創：Micro LED不在於取代OLED 僅產品組合之一

友達周三股東會 三點聚焦

曾搶Switch面板訂單建功…楊弘文接群創總座扛「不簡單任務」 會續瘦身策略？

竹南群創3名外包工人鹼性廢液噴濺 2級燒燙送醫無大礙

相關新聞

美股漲勢未歇 台積電再戰千元

美國6日發布5月非農就業報告表現強勁，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，激勵美股4大指...

碩天漲價效益 Q3反應

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）因應關稅議題，已於5月起全面調漲美國產品售價，公司坦言，漲價恐導致下游客戶買盤...

喬鼎 今年拚轉盈

喬鼎（3057）積極轉型，今年首季處分廠房將製造外包，業外收益1.14億元貢獻下，帶動首季轉盈。喬鼎董事長李志恩表示，儘...

聯德控股 單月業績下滑

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公布5月營收4.66億元，下探三個月來低點，月減1.3%，也比去年同...

緯創 布局醫療機器人

緯創（3231）旗下全資子公司緯創醫學自主研發製造的智能下肢外骨骼機器人「啟而走KeeoGo」，以輕量化及全功能化備受矚...

敦陽科 在手訂單逐季揚

資訊系統整合商敦陽科（2480）受惠AI應用、資安服務、雲端服務需求帶動，加上電信業訂單提升，在手訂單逐季攀升，首季在手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。