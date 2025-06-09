快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

崇越營收／5月55.2億元、創歷史第三高 先進製程需求提升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）9日說明，5月營收登歷史第三高峰，達55.2億元，年增20.4%；累計營收達271億元，較去年同期成長27.9%，整體營運展現強勁動能。

崇越科技指出，2025年營收穩定成長，主要受惠於先進製程需求提升，以及國內外客戶新產能陸續開出，帶動對半導體材料的穩定拉貨。崇越成功切入客戶供應鏈，推升矽晶圓、光阻劑、研磨液等關鍵產品銷售表現。展望後市，公司對2025年半導體產業景氣持續抱持審慎樂觀態度。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程約一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

延伸閱讀

小摩喊台積電目標價1,275元 維持「優於大盤」評等

聯電5月營收月減4% 同期第三高

台積電股東會登場 魏哲家：今年是穩定成長的一年 先進製程占比續揚

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

相關新聞

美股漲勢未歇 台積電再戰千元

美國6日發布5月非農就業報告表現強勁，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，激勵美股4大指...

碩天漲價效益 Q3反應

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）因應關稅議題，已於5月起全面調漲美國產品售價，公司坦言，漲價恐導致下游客戶買盤...

喬鼎 今年拚轉盈

喬鼎（3057）積極轉型，今年首季處分廠房將製造外包，業外收益1.14億元貢獻下，帶動首季轉盈。喬鼎董事長李志恩表示，儘...

聯德控股 單月業績下滑

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公布5月營收4.66億元，下探三個月來低點，月減1.3%，也比去年同...

緯創 布局醫療機器人

緯創（3231）旗下全資子公司緯創醫學自主研發製造的智能下肢外骨骼機器人「啟而走KeeoGo」，以輕量化及全功能化備受矚...

敦陽科 在手訂單逐季揚

資訊系統整合商敦陽科（2480）受惠AI應用、資安服務、雲端服務需求帶動，加上電信業訂單提升，在手訂單逐季攀升，首季在手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。