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美股漲勢未歇 台積電再戰千元

中央社／ 台北9日電
台積電海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，因應美國推動主導全球AI領域的計畫；至於日、德建廠則同步放緩。圖為台積電亞利桑那州廠。（中央社）
台積電海外布局重新調整，以美國亞利桑那州廠優先，因應美國推動主導全球AI領域的計畫；至於日、德建廠則同步放緩。圖為台積電亞利桑那州廠。（中央社）

美國6日發布5月非農就業報告表現強勁，緩解市場對於經濟放緩的擔憂；美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，激勵美股4大指數6日齊揚。法人看好台積電本週股價有機會叩關千元，支撐台股維繫高檔。

道瓊工業指數6日上漲443.13點或1.05%，收在42762.87點。標普500指數上漲61.06點或1.03%，收6000.36點，站回6000點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲231.50點或1.20%，收在19529.95點。費城半導體指數上漲27.134點或0.54%，收5038.055點。

個股方面，特斯拉（Tesla）經前1個交易日暴跌後，吸引低接買盤，6日股價反彈10.44美元或3.67%，收在295.14美元。另外輝達（NVIDIA）上漲1.73美元或1.24%，收141.72美元；台積電ADR漲1.84美元或0.90%，收205.18美元。

法人分析，台積電上週法說展望樂觀，董事長魏哲家鼓勵股東「買台積電股票不會錯」，帶動台積電上週股價大漲新台幣28元，6日收在995元。由於美股漲勢未歇，看好台積電股價有機會持續朝向千元攻堅，支撐台股維繫高檔。

國泰投信董事長張錫日前指出，AI已變成剛需，觀察台積電第1季財報，7奈米及先進製程貢獻營收比重達73%，超乎預期，且CoWoS產能滿載，並且看好2026年健康成長，顯示AI等高階晶片需求依舊強勁。台股持續站在有利趨勢上。

不過張錫提醒，就算對等關稅最後結果僅10%，多少還是會造成影響，需要時間消化；加上5月新台幣急升，出口商第2季財報會有匯損，第3季公布財報時將反映。第3季台股基本面、獲利面都會承受一些壓力，預期台股下半年將「先蹲後跳」。

台股 台積電

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