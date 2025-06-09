小摩喊台積電目標價1,275元 維持「優於大盤」評等

台積電（2330）董事長魏哲家上周二（3日）於股東會釋出營運正向訊息，外資摩根大通證券（小摩）於最新「台積電投資人十問」報告中，整理出市場關注的十大重點，並對台積電未來展望依舊樂觀，維持「優於大盤」評等，目標價1,275元。

台積電股東於股東會上發言踴躍，頻頻發問，小摩是台積電股東會後，第一家發布報告的大型外資機構。

小摩整理的投資人十大問題中，包含匯率與擴產對毛利率的壓力、晶圓報價趨勢、未來營收指引信心、2奈米製程速度與需求、明年資本支出、美國對中國限制的影響、CoWoS訂單及產能狀況、4奈米與7奈米的產能規劃、特別股利或實施庫藏股的可能等。

毛利率仍是股東關注焦點，小摩指出，短期內新台幣升值影響明顯，但受惠關稅寬限期的急單有部分抵消，預估台積電毛利率仍有望維持在57%至59%區間內。

在晶圓報價上，台積電預計2025年再次調漲先進製程報價，漲幅將擴大到6%至10%，其中針對特定海外廠房，甚至將調漲逾10%。小摩予以支持，認為價格調整對公司與客戶是雙贏。

近期部分投資人對台積電至2029年約20%年複合成長率的營收指引持保留態度，小摩指出，台積電過去中期成長的預估準確性極高。當前市場可能低估平均售價調升貢獻，也忽略先進製程中「價值成長大於出貨量成長」的變化。

小摩預期，台積電2025年資本支出將落在400億美元，2026年將進一步提升至約450億美元，整體仍有上行空間。至於2026年CoWoS擴產預期，小摩態度則較為保守，主因新增產能速度放緩，反映AI高峰過後的節奏調整；但若蘋果的晶圓級多晶片模組（WMCM）封裝能擴大應用，將為CoWoS類產能帶來新增需求動能。

最後，市場關注台積電是否可能發放特別股息或實施庫藏股，小摩預期台積電將不會有特別動作。