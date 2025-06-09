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敦陽科 在手訂單逐季揚

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

資訊系統整合商敦陽科（2480）受惠AI應用、資安服務、雲端服務需求帶動，加上電信業訂單提升，在手訂單逐季攀升，首季在手訂單金額已達74.84億元，其中約七成將在今年陸續挹注營收，營運動能強勁。

敦陽科積極發展策略性產品，投入資安、網路服務及整合應用、AI等高附加價值市場。隨著生成式A應用加速普及，敦陽科積極協助客戶建構客製化AI應用場景，並與國際大廠合作，滿足深度學習與模型推論的運算需求。

敦陽科看好，今年深度學習、機器人等AI應用為發展重點，可望推升輝達AI代工服務需求提升。

敦陽科今年軟體應用除持續深化ERP、MES等解決方案，也將著力於AI行銷、AI機器人應用、微服務與資料科學平台等新興應用，衝刺5G、邊緣運算等需求。

機器人 AI

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