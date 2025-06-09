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奕力 本季業績看增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠商奕力（6962）今年前四月累計營收表現下滑，不過該公司預期本季業績應可增加。同時，在外界環境不確定性高情況下，法人認為，該公司今年美元營收應當仍可保持成長局面，但需密切關注關稅議題對於市場終端需求的影響。

奕力累計前四月合併營收為63.02億元，年減13.6％，首季每股純益為1.97元。在該公司首季營收結構中，智慧移動終端應用占比近七成，另外資訊設備終端與工控車載占比也各有一成多。

奕力總經理陳泰元先前提到，第2季進入產業旺季，其中智慧移動終端出貨邁入旺季，品牌旗艦平板機種會進入量產，筆電出貨持穩，另有時序控制器（TCON）業務整併挹注，工控應用出貨則預期持續升溫，本季業績應可增長。而在經濟與貿易環境不確定因素中，將造成終端產品價格上揚，會持續關注相關需求變化。

在取得聯發科TCON相關資產並獲得技術授權，且有相關團隊加入後，陳泰元指出，奕力將可提供客戶更完整產品與服務。

取得TCON量能後，奕力也提到，每月約可帶來1億至1.5億元營收貢獻，毛利率則達五成以上，也會對獲利帶來幫助。

筆電 營收 平板

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