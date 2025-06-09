聯德控股 單月業績下滑

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公布5月營收4.66億元，下探三個月來低點，月減1.3%，也比去年同期衰退5%；前五月營收24.66億元，較去年同期增加9.45%。

展望後市，聯德控股董事長徐啟峰日前於股東會上指出，受到美國關稅戰影響，不少客戶選擇觀望，致使近期不少產品遞延出貨，今年營運展望偏保守，營收則仍會力拚雙位數成長，期盼營運能先蹲後跳。

徐啟峰認為，訂單並沒有消失，只是往後遞延，現階段都在等候客戶指示，預估短期營運會受到影響，長期營運則希望能穩健成長，至於會影響多久，恐怕必須等到關稅問題都確定後才能較清楚。

聯德控股持續拓展全球布局，泰國廠預計第4季開始量產，以生產車用零組件為主；馬來西亞廠則在7月通過客戶審核，第4季量產，以生產滑軌、零部件、散熱產品為主；墨西哥廠以生產健身器材為主，捷克廠將在近期擴充產能，就近供應歐洲車用客戶。