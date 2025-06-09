緯創 布局醫療機器人

緯創（3231）旗下全資子公司緯創醫學自主研發製造的智能下肢外骨骼機器人「啟而走KeeoGo」，以輕量化及全功能化備受矚目，並積極導入AI，協助協動不便的民眾加速復健流程。

緯創醫學資深經理林珮珊表示，透過「啟而走KeeoGo」的訓練，能讓行動不便的民眾透過運動治療來加速復健。在不同時期的臨床應用上，「啟而走KeeoGo」從早期介入提供支撐與本體感覺回饋，到功能重建的動態即時輔助，甚至矯正代償和任務導向的訓練方法，展現其在臨床上的廣泛應用潛力。

林珮珊強調，「啟而走KeeoGo」不僅是一套設備，專業合作模式將成為關鍵，醫師需掌握與整合更具精準療效的治療，治療師應將AI智能設備視為最佳武器，而工程師則需開發更輕量化、更便利、低成本的設備。