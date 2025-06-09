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碩天漲價效益 Q3反應

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）因應關稅議題，已於5月起全面調漲美國產品售價，公司坦言，漲價恐導致下游客戶買盤轉趨觀望，5月營收保守看待，預期漲價效益將於第3季反應，有望抵禦部分因關稅所增加的成本。

碩天表示，目前旗下產品主要從菲律賓生產基地出口至美國，已能支應美國當地90%市場需求，菲律賓對等關稅為17%，相對較低，已具較為有利的成本優勢。

此外，由於關稅因素，碩天表示，美國市場最快第3季起供應結構將發生變化，部分品項因此短缺，而碩天自去年下半年起持續擴大菲律賓生產量能，充實美國當地庫存量，除擴大當地市占率外，持續為公司提供未來穩定成長動能，加上資料中心應用持續發展，對穩定電力需求日增，公司對未來營運正面看待。

因應關稅挑戰，碩天除了停止中國大陸生產產品出貨美國外，同時積極在關稅豁免期間自菲律賓出貨美國，同時加大菲律賓投資布局，菲律賓新廠預計2026年底、2027年中投產。

匯率議題方面，由於碩天主要以美元計價，新台幣對美元劇烈升值，對公司衝擊難免，將持續透過美元支出及較優的美元存款利息，盡可能降低這波新台幣升值衝擊，達到自然避險效果。

碩天表示，上季獲利較去年同期衰退，除了費用增加外，主要因去年業外匯兌收益1.99億元，今年首季僅5,200萬元，惟毛利率走揚，主要得利於通路代理商占比拉高。碩天2024年來自美國市場營收占比65%。碩天UPS營收占比約56%，資料中心占比三成，其他如電源管理及保護設備營收占比12%，以及可攜式電源轉換器等。

關稅 菲律賓 美國

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